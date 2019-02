Se la lotta per lo scudetto sembra ormai chiusa, è invece apertissima quella per il quarto posto che ha tra le protagoniste Atalanta e Milan, sfidanti in questo turno. Divise da un solo punto in classifica, si scontrano in un vero e proprio spareggio per la Champions League che vede favorita la Dea, a 2,00, si sale a 3,80 per il successo rossonero, il pareggio si gioca a 3,40. Indecisi gli scommettitori che però si orientano verso la vittoria milanista: il 26% ha puntato sui nerazzurri, il 36% crede nel Milan mentre per il 38% il match finirà in parità. Atalanta – Milan è anche il duello tra i due bomber del momento: da una parte Zapata che, dopo aver battuto nelle sfide del gol Icardi, Ronaldo e Immobile, punta il rossonero Piatek, autore di 4 reti in 4 gare. Sul tabellone Matchpoint, la sfida tra i due è equilibratissima, entrambi sono infatti a 3,25 con il segno X a 2,00.