Sempre sabato l’Atalanta deve approfittare degli impegni difficili delle altre squadre coinvolte in zona Champions: ed è favorita in casa con il Verona a 1,35. Il Napoli (quattro punti nelle ultime 6 giornate) è un grande punto interrogativo ma sul campo dell’Udinese è avanti a 1,70. Sarà poi una domenica ad alta quota. Nelle sei partite in programma, considerando l’«1X2» non esistono proposte al di sotto del valore di 2,00. Si raddoppia la posta ad esempio con il successo della Samp contro il Parma, mentre nella sfida salvezza tra Spal e Brescia i ferraresi sono avanti a 2,05. A 2,45 il successo del Torino con la Fiorentina, quello del Sassuolo sul Cagliari e quello del Milan sul campo del Bologna. Il Lecce cerca la prima vittoria in casa: segno «1» a 2,70 contro il Genoa.