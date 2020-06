La Juve, in campo questa sera a Bologna, è chiamata a fugare i dubbi sulla sua condizione, dopo il flop in Coppa Italia. Operazione riscatto più che possibile, visto il «2» a 1,66. Il Bologna ha perso le ultime otto sfide con i bianconeri, l'interruzione della striscia negativa vale 3,60, in caso di pareggio, e 5,55 in caso di vittoria.