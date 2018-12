Alle 18 ennesimo test stagionale per la Roma in quel di Cagliari. Non è gara da tripla, nonostante siano appena quattro i punti che separano le due squadre in classifica e può rappresentare una ghiotta occasione per i sardi per tener sempre più lontani i bassifondi della classifica. L’1 è offerto alto a 4,20, non troppo distante dall’X a 3,75 e con il successo giallorosso a 1,85. Il sì dell’1 o over 2,5 è indicato a 1,51, il sì dell’X o over 2,5 a 1,29, il sì del 2 o over 2,5 a 1,28, il sì dell’1 o under 2,5 a 1,65, il sì dell’X o under 2,5 a 1,87, il sì del 2 o under 2,5 a 1,18.