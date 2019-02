Domenica, nel match lunch delle 12.30, la Spal dovrà vedersela in casa contro la Fiorentina, compito arduo con l’1 a 3,45, ma il 2 a 2,25 è eloquente delle difficoltà dell’incontro per i viola e con l’X a 3,15. Alle 15 promette emozioni Genoa – Lazio e per BetFlag ospiti favoriti ma non troppo con il 2 a 2,05, che arrotonda a 3,50 per l’X e a 3,60 per l’1 del 90°. Il multigoal dal 1 a 2 sì a 2,30, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,05, il multigoal 3 a 4 sì 2,50, il multigoal da 4 a 5 sì a 3,75, il multigoal da 5 a 6 sì a 7,25, il multigoal uguale o maggiore di 7 sì a 19,00.