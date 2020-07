Domani si ricomincia alle 19,30 con Fiorentina – Cagliari. Viola col vento in poppa grazie all’1 a 1,90, che arrotonda a 3,60 per l’X e con il 2 a 4,00. Sotto i riflettori accesi, alle 21,45, fischio d’inizio per Torino – Brescia. Dopo tre sconfitte consecutive i granata hanno le carte in regola per tornare al successo contro un avversario abbordabile e quota basso l’1 a 1,60, particolarmente lontano dal 2 a 5,50 e con l’X a 3,95. Per la somma goal quella pari a 0 è raccomandata a 11,75, quella pari a 1 a 4,95, quella pari a 2 3,45, quella pari a 3 a 3,85, quella pari o uguale a 4 a 5,25.