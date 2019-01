Coppa Italia, domani due partite. Alle 18.15 al Franchi match equilibratissimo nelle quote Better tra la Fiorentina e la Roma, la vittoria dell’una o dell’altra nei tempi regolamentari è quotata a 2,65, il pareggio è a 3,40. Le due squadre si sono incontrate al Franchi poco meno tre mesi fa per l’undicesima di campionato, terminò 1-1.