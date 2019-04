Ha infilato due vittorie una dietro l'altra e si è portata a ridosso del quarto posto. La rimonta Champions della Roma passa dal delicato match di San Siro contro l'Inter, in calendario questa sera. Gli analisti Snai disegnano una strada in salita per gli uomini di Ranieri: l'arrivo tra le prime quattro è dato a 3,50, si va a 4,25 per il blitz a Milano che li terrebbe in zona calda. Ai nerazzurri, ormai quasi certi dell'arrivo tra le prime quattro (a meno di sfracelli) potrebbe andare bene anche un pari, valutato 3,80, ma il pronostico li vede comunque favoriti. Il successo sui giallorossi (che a San Siro manca dal 2015) pagherebbe 1,80. Gli ultimi sei scontri diretti sono sempre terminati in Goal: il settimo match consecutivo con entrambe a segno vale 1,65. Quanto ai nomi dei possibili marcatori, spicca quello dell'ex Nicolò Zaniolo, che grazie al passaggio dall'Inter alla Roma ha trovato spazio ed è assurto agli onori della cronaca. La sua rete vale 3,50, la quota scende a 2,75 e 2,00 per i due bomber di ruolo Edin Dzeko e Mauro Icardi.