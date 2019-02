Gara delicata per l’Inter che ospita la Sampdoria. I nerazzurri, alle prese con il caso Icardi, devono difendere il terzo posto ma i blucerchiati, dopo i passi falsi con Napoli e Frosinone, devono evitare il terzo per non rischiare di perdere l’Europa. Il pronostico dice Inter, avanti a 1,57, la vittoria degli ospiti è proposta a 6,25, a 3,90 il segno X. Si schierano con l’Inter anche gli scommettitori, l’82% ha infatti giocato il segno 1. Senza Icardi, Spalletti punta su Lautaro Martinez che, già decisivo sia contro il Parma che in Europa League con il Rapid Vienna, non sta tradendo le aspettative. La sua rete è probabile anche con la Sampdoria, a 2,10.