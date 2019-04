La Juventus ha iniziato il countdown scudetto, che potrebbe arrivare con 7 giornate di anticipo già nella sfida con il Milan, in caso di contemporanea sconfitta del Napoli. Il Derby d’Italia arriva a pochi giorni dalla gara che vale la semifinale di Champions League con l’Ajax, ma i bianconeri non si lasceranno distrarre e blinderanno ancora di più lo scudetto. Questo almeno a leggere le quote degli esperti di Sisal Matchpoint che favoriscono nettamente i bianconeri, a 1.75. Al Milan servono tre punti importanti per la volata Champions, ma il successo allo Stadium sembra difficile a quota 5.00, il pareggio si gioca a 3.60. Gli scommettitori si schierano con la squadra di Allegri, che ha ricevuto l’82% delle preferenze, solo il 6% crede nell’impresa milanista.