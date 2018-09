Il sabato calcistico prosegue con la sfida scudetto Juventus-Napoli. La fuga in due in vetta al campionato replica il copione della passata stagione, con la Juventus prima in solitaria e il Napoli che prova a tenere il passo. Gli azzurri tenteranno di fermare i bianconeri nel loro fortino e bissare il successo di 5 mesi fa, ma l’impresa sembra ardua. I bookmaker infatti favoriscono nettamente gli uomini di Allegri, a 1.75, il blitz degli azzurri è proposto a 4.90, pareggio a 3.75. Sicuri della vittoria juventina anche gli scommettitori, l’85% ha puntato sui padroni di casa, appena il 5% crede nell’impresa del Napoli. A guidare i rispettivi attacchi, da una parte Ronaldo, con 3 gol all’attivo, dall’altra Insigne, protagonista del miglior inizio di sempre sotto il profilo realizzativo, con 5 reti realizzate nelle prime 6 giornate. La sfida tra i due si preannuncia spettacolare, su Sisal Matchpoint è favorito CR7, a 2.50, Insigne vincitore del duello del gol è quotato a 6.00, il segno X tra i due è a 1.90. Partita delicata da arbitrare, verrà fatto ricorso al VAR? Su Sisal Matchpoint più No, a 1.30, che Sì, a 3.00.