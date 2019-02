Torna il campionato dopo l’intermezzo dei quarti di finale di Coppa Italia, che hanno regalato non poche sorprese. Tra le big eliminate spicca la Juventus, che per la prima volta dopo 4 anni non arriva in finale di Coppa Italia e vede sfumare il sogno Triplete. Meglio pensare al campionato, dove i bianconeri dominano indiscussi, già a + 11 dal Napoli secondo. La squadra di Allegri è stata sconfitta per la prima volta in stagione dall’Atalanta in Coppa Italia, ma in campionato mantiene la sua imbattibilità e una striscia di ben 19 vittorie su 21 gare. Anche la gara interna con il Parma non dovrebbe creare problemi a Ronaldo e compagni, la pensano sicuramente così i bookmaker di Sisal Matchpoint che piazzano il successo bianconero a un rasoterra 1,16. Sebbene la trasferta si stia dimostrando il terreno preferito dagli emiliani, che hanno già vinto 5 volte lontano dal Tardini, l’impresa allo Stadium sembra improbabile, a ben 19 volte la posta. Alta anche la quota pareggio, a 7,25.