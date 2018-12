Domenica in serata alle 20,30 la gara di cartello della giornata tra la Juventus e la Roma. Un confronto a senso unico a scorrere le quote offerte da BetFlag che abbina all’1 il coefficiente 1,40, che diventa 4,60 per l’X fino ad arrotondare a 7,75 per il 2. Possibile scommettere sul minuto del primo: entro il 15° è suggerito a 2,75, dal 16° al 30° a 3,45, dal 31° allo scadere del primo tempo a 4,55, dal 46° al 60° a 7,50, dal 61° al 75° a 11,00, dal 76° alla fine della gara a 14,75 con nessun goal a 12,00.