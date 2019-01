La prima di ritorno del campionato si chiude con il testa coda Juventus--Chievo Verona, un match sulla carta già scritto, con i bianconeri favoriti a 1,10. È quanto si legge in una nota Sisal Matchpoint. Pochissime le chance del Chievo, la cui vittoria sarebbe un miracolo da 24 volte la posta, difficile anche un pareggio, a 9,50. Attenzione però alla voglia di risalire in classifica dei gialloblù che, con Di Carlo in panchina, hanno cambiato passo. Del resto, anche all’andata i gialloblù diedero del filo da torcere alla difesa bianconera, riuscendo a segnare 2 reti. Il gol del Chievo in questo match è proposto a 2,97 mentre l’opzione che siano entrambe le squadre ad andare in gol è a 3.10. Raggiunto da Zapata e Quagliarella, contro il Chievo Ronaldo può riprendersi il primo posto in solitaria nella classifica cannonieri: la sua rete è appena a 1,50, probabile però anche una doppietta, a 4,00, mentre per la tripletta si sale a 12,00