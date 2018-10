Il big match di giornata è Lazio-Fiorentina, gara delicatissima per i biancocelesti, reduci dalle sconfitte nel derby e in Europa League. La viola invece, gode di buona salute ma in trasferta ha conquistato solo un punto nelle ultime quattro uscite. Il pronostico di Sisal Matchpoint favorisce la Lazio, a 1.85, il colpaccio dei toscani vale 4.25, il pareggio è a 3.60. Scommettitori divisi tra la vittoria dei biancocelesti (55%) e il pareggio (35%). Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, la Fiorentina è l’unica contro cui Ciro Immobile non ha mai segnato: zero reti in sette gare contro i viola. Il digiuno potrebbe interrompersi, la rete di Immobile è a 1.90, su assist di Milinkovic sale a 9.00. Manca l’appuntamento con la porta da un po’ Simeone, la sua rete su assist di Chiesa è una Supercoppia che vale 12.00.