I quotisti dicono Lazio, pur senza sbilanciarsi troppo; gli scommettitori puntano a maggioranza sul successo dell'Inter. Questo il quadro del big match del turno finale di campionato, quello che all'Olimpico assegna l'ultimo posto disponibile per la Champions. Le quote SNAI dicono Lazio leggermente favorita a 2,45, Inter a 2,70. Il pareggio, che promuoverebbe comunque i biancocelesti, vale 3,55. Le giocate confluiscono per il 49% sui nerazzurri, il restante 51% vede la Lazio in Champions, considerando il 33% del segno «1» e il 18% della «X». L'ultimo incrocio romano delle due squadre risale proprio a un anno fa, 21 maggio 2017: la partita, priva di significato per la classifica, finì 1-3 per l'Inter, risultato che stavolta avrebbe un valore ben diverso e che in lavagna si propone a 18. Un altro 0-0, come quello dell'andata di quest'anno, è dato a 14, ma i quotisti prevedono una gara con almeno tre reti complessive: l'Over è infatti piuttosto basso, a 1,55, l'Under sale fino a 2,35. Modesto anche il Goal, a 1,43, con il No Goal a 2,55.