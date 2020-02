Il recupero della 17esima giornata di Serie A tra Lazio e Verona si giocherà domani all’Olimpico in un match molto importante per i biancocelesti: la squadra di Inzaghi, in caso di vittoria, potrebbe conquistare il secondo posto e scavalcare l’Inter. Sulla lavagna i quotisti prevedono una schiacciante vittoria biancoceleste (1,37), mentre vedono ben più lontano il successo gialloblu (9,05). L’Hellas Verona affronterà, durante il match, un’ulteriore sfida impossibile: fermare Ciro Immobile, che al momento ha raggiunto il record di 25 reti nelle prime 21 giornate di campionato. L’attaccante napoletano è un avversario temibile per i gialloblu e potrebbe mettere a segno la sua nona rete (1,50) contro gli scaligeri. Un suo gol potrebbe non essere l’unico del match, dato che i quotisti prevedono il 2-0 come risultato più probabile (7,97). Il buon andamento della Lazio galvanizza gli analisti, che vedono i padroni di casa in vantaggio sia nel primo tempo (1,79) sia nel secondo (1,66), con un gol previsto già nei primi 15 minuti di gioco (2,61). La squadra di Juric, nonostante il rispettabile nono posto in classifica, rischia la prima sconfitta dell’anno anche se l’ipotesi pareggio (4,75) non è comunque da sottovalutare.