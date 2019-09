Reduce dal primo successo stagionale nella massima divisione il Lecce a Via del Mare ospita, alle 15, un Napoli su di giri dopo la prestazione stellare contro il Liverpool. Poche le possibilità dei giallorossi di centrare il secondo successo a scorrere le quote sulla lavagna con l’1 a 8,00, l’X a 5,00 e il 2 molto basso a 1,35. Si può scommettere anche sull’utilizzo del Var con il sì a 2,75 e il no a 1,37, il sì del multigoal da 1 a 2 vale 2,70, a 2,12 il sì del multigoal da 2 a 3, a 2,35 il sì del multigoal da 3 a 4, a 3,25 il sì del multigoal da 4 a 5, a 5,50 il sì del multigoal da 5 a 6 e a 15 il sì del multigoal uguale o superiore a 7. ​Il Napoli segna tanto (con 9 gol ha il miglior attacco della Serie A), il Lecce subisce una media di due reti a incontro. L'Over, almeno tre marcature complessive, vola basso a 1,55. Dopo aver siglato il suo primo gol in azzurro con il Liverpool, Fernando Llorente si candida per una rete anche in campionato, opzione data a 2,75.