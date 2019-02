Si torna a parlare di calcio di casa nostra nonostante non siano ancora sopiti gli echi delle gare delle competizioni internazionali che in settimana hanno visto impegnate quello che resta in corsa delle squadre italiane. Si comincia con l’anticipo Milan-Empoli, venerdì ore 20,30. Per BetFlag rossoneri favoriti - si legge in una nota - con l’1 basso a 1,50, distante dall’X a 4,40 e con il 2 a 6,50. Non allineati gli esiti al 15°, con l’1 a 4,40, l’X a 1,32, il 2 a 8,32, e al 30° con l’1 a 2,35, l’X a 1,97 e il 2 a 5,81. Popolare la doppia chance 1X a 1,09, basso anche l’12 a 1,20 ma particolarmente congruo l’X2 a 2,73.