In serata, alle 20,30, si incontreranno per la 223esima volta Milan ed Inter, una partita che potrà essere decisiva in proiezione qualificazione Champions. Viste le ultime performance leggermente favorita la squadra di Gattuso con l’1 2,5, l’X a 3,15 e il 2 a 2,95. Raddoppia la posta il sì del multigoal da 1 a 2 e 2 a 3, a 2,75 il sì del multigoal da 3 a 4, a 4,70 il multigoal da 4 a 5, a 10,00 il multigoal da 5 a 6, a 25,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7.