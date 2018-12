Milan-Torino è una sfida di ritorni. Quello di Gonzalo Higuain, che rientra dopo una squalifica di due giornate, e quello di Andrea Belotti, finalmente tornato a segnare ai suoi ritmi (è andato in gol contro Samp e Genoa nelle ultime due giornate) dopo un digiuno che durava da fine settembre. Inevitabilmente, i due bomber finiscono nel mirino dei bookmaker. Gli analisti Stanleybet.it, in particolare, leggono la partita in chiave "Pipita" e propongono una scommessa ad hoc per il ritorno dell'argentino: la vittoria del Milan con una doppietta del numero nove rossonero è valutata 7,00. Quanto al Gallo, invece, la sua terza rete consecutiva viaggia a 2,75. Ad accompagnare Higuain e Belotti in attacco saranno Cutrone e Iago Falque, per cui le quote gol sono fissate rispettivamente a 2,25 e 3,15. Nell'analisi sull'esito della partita prevale l'andamento dei precedenti piuttosto che la buona tenuta esterna del Toro, imbattuto fuori casa da aprile. I granata non vincono a San Siro dal 2000 e il ritorno del segno «2» (che proietterebbe la squadra di Mazzarri verso la zona Champions) è valutato 4,45. Si punta a 3,45 sul pareggio (sono finiti così gli ultimi tre precedenti) mentre il Milan comanda nelle previsioni ed è dato come favorito a 1,83.