Due partite, due vittorie e sette reti all'attivo: la Fiorentina si presenta a pieni giri al San Paolo, nell'incontro di domani pomeriggio con il Napoli. Sfida affascinante, anche se l'ottima impressione destata dai viola non sembra pesare in maniera decisiva nelle valutazioni dei trader Stanleybet.it. Il pronostico vede infatti il Napoli nettamente favorito, a 1,60, con il pareggio a 4,00 e il blitz della Fiorentina a 5,40. Bella la sfida tra gli attacchi: il Napoli potrebbe partire con Mertens a comporre il classico tridente con Callejon e Insigne. Il belga è il bomber più atteso, il suo gol vale 2,35, con Insigne a 2,75 e Callejon a 3,25. Dall'altra parte un freschissimo trio formato da un Chiesa uscito benissimo dal doppio impegno azzurro (a 4,25 la sua rete), da Simeone (3,50) e da Pjaca (4,25). Probabile una gara ricca di gol, e in effetti l'Over si presenta bassino a 1,57, mentre l'Under sale fino a 2,25.