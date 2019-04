Serie A, a senso unico giallorosso le quote bancate per Roma-Cagliari, in campo alle 18: 1 a 1,45, X a 4,60 e 2 a 6,75. A 4,45, invece, l’under 1,5, a 1,18 l’over 1,5, a 2,25 l’under 2,5, a 1,60 l’0ver 2,5, a 1,50 l’under 3,5, a 2,45 l’over 3,5, a 1,20 l’under 4,5, a 4,25 l’over 4,5, a 1,07 l’under 5,5, a 7,50 l’over 5,5.