Il big match della 37esima è Roma e Juventus. I bianconeri, dopo aver già festeggiato all’Olimpico la quarta Coppa Italia consecutiva, potrebbero raddoppiare i festeggiamenti con la vittoria del settimo scudetto di fila. Dipenderà dai giallorossi, che devono assicurarsi il terzo posto e, anche se il pareggio accontenterebbe entrambe, per il pronostico ad avere la meglio sarà proprio la squadra di Di Francesco, avanti a 2.35. La vittoria scudetto è offerta a 3.40, a 3.00 la divisione della posta. Con 41 gol fatti in 18 partite, i bianconeri hanno il miglior attacco in trasferta, mentre la difesa giallorossa è apparsa un po’ incerta, con 15 reti subite nelle ultime 10. La rete bianconera è a 1.34 ma sarà difficile non subirne dai capitolini: l’opzione che la squadra di Allegri vinca senza prendere goal è a un interessante 5.70. Gli scommettitori di Sisal Matchpoint dicono che le squadre decideranno di non farsi male: il pareggio è l’esito più giocato, con il 55% delle giocate.