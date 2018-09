Week end esplosivo per gli appassionati di calcio: in particolare oggi, giorno in cui si sfidano le romane nel sempre affascinante Derby capitolino e della sfida che già profuma di scudetto tra Juventus e Napoli. Roma e Lazio si presentano al derby entrambe con una vittoria alle spalle, ma se i biancocelesti viaggiano al ritmo di 5 di fila tra campionato ed Europa League, la Roma ha rifiatato solo con il Frosinone, dopo 2 sconfitte e 2 pareggi. Il derby potrebbe essere decisivo per le sorti di Di Francesco sulla panchina giallorossa ma, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il mister non corre rischi, almeno per ora. Pronostico equilibratissimo ma con la Roma leggermente avanti, a 2.50, la vittoria dei biancocelesti si gioca a 2.80, possibile anche il pareggio, a 3.50. Gli scommettitori si schierano con i giallorossi, il 55% ha puntato sul segno 1, il 20% si schiera con gli uomini di Inzaghi. Il punto di forza di entrambe le squadre è l’attacco: i giallorossi hanno segnato 10 reti mentre i biancocelesti 9. Sia Dzeko che Immobile però, hanno iniziato la stagione in sordina e il Derby potrebbe essere l’occasione per rilanciarsi. Su Sisal Matchpoint i due bomber si sfidano nel duello del gol: chi ne farà di più? Quote alla pari, sia il giallorosso che il biancoceleste sono a 3.25, il segno X è a 2.00.