In vista dell’impegno della Supercoppa con la Lazio che si disputerà domenica a Riad, la Juventus torna in campo con la Sampdoria anticipando il 17esimo turno di Serie A. I blucerchiati hanno vinto il derby della Mole e si sono rilanciati in classifica, ma la Juventus è fresca di aggancio all’Inter al primo posto. Le quote sono sbilanciate a favore degli uomini di Sarri, favoriti a 1.52, anche se la Samp ha battuto i bianconeri negli ultimi 2 confronti diretti a Genova, per il successo doriano si sale a ben 6.50 mentre il pareggio si gioca a 4.20. Sicuri della vittoria bianconera anche gli scommettitori, il 98% ha scelto il segno 2 nel match. Contro l’Udinese si è rivisto un Cristiano Ronaldo ai suoi livelli abituali, il portoghese ha messo a segno una doppietta ed è il principale indiziato al gol anche contro la Sampdoria, a 1.90. Un’altra doppietta di CR7 si gioca a 5.50. Sarri potrebbe riproporre il tridente con Dybala e Higuain, entrambi offerti marcatori a 2.25. Nella fila blucerchiate, occhio a Gabbiadini, eroe del derby, che spera di avere una chance da titolare anche contro i bianconeri. La vittoria della Sampdoria combinata a un suo gol si gioca a 11.00. Chi è sicuro del posto è Quagliarella, che potrebbe realizzare il gol dell’ex: l’ipotesi è a 3.75.