Capitolo salvezza: l’Empoli si gioca il tutto per tutto al Ferraris contro la Sampdoria, la permanenza in A è tornata possibile dopo la vittoria nel derby con la Fiorentina, anche se vincere a Genova non sarà una passeggiata. Gara equilibratissima per i bookmaker, avanti i padroni di casa a 2.50, i toscani indietro di un soffio, a 2.60, il pareggio vale 3.60.