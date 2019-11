All’indomani della serata da dimenticare in Europa League per Lazio e Roma ed in vista della doppia sfida della nazionale contro Bosnia ed Armenia, la serie A torna in campo venerdì con l’anticipo della 20:45 tra Sassuolo e Bologna. Gara da quasi tripla, si legge in una nota, che banca l’1 a 2,75, il 2 a 2,50 e con l’X a 3,45. Diverse le quote per gli esiti del 45° con l’1 a 3,25, l’X a 2,25 e il 2 a 3,00. Per le doppie chance di fine gara l’1X è offerto a 1,53, l’X2 a 1,44 e l’12 a 1,30.