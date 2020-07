Alle 21.45, impegno esterno dell’Inter fuori casa contro la Spal fanalino di coda con appena diciannove punti al suo attivo. Con quarantanove punti di differenza in graduatoria inevitabile la quota popolare per il 2 nerazzurro che la bandiera delle scommesse indica a 1,28, anni luce distante dall’1 a 10,00 e con l’X a 5,80. Tra i risultati esatti a doppia cifra l’1 – 0 è raccomandato a 27,00, il 2 – 1 a 28,00, lo 0 – 0 a 19,00, il 2 – 3 a 25,00, il 2 – 4 a 40,00 e il 3 – 4 a 101,00. Ed inoltre, la somma goal pari a 0 paga per 20,00, la somma goal pari a 1 per 6,60, la somma goal pari a 2 per 4,00, la somma goal pari a 3 per 4,30, la somma goal superiore a 3 per 3,35. Sul minuto del primo goal suggerito a 2,44 se fino al 15°, a 3,25 dal 16° al 30°, a 4,50 dal 31° alla fine del primo tempo, dal 46° al 60° a 8,00, a 13,00 dal 61° al 75°, a 18,00 dal 76° alla fine della gara.