Giornata povera di ufficialità quella del 23 luglio: un colpo in entrata, quello della Cremonese che si assicura in prestito il centrocampista dell'Hertha Berlino Ascacibar, e due in uscita, con la Salernitana che cede in prestito con obbligo di riscatto alla ternana il difensore Bogdan. La stessa Cremonese, poi, presta alla Carrarese ll terzino Daniel Frey.



