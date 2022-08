Il mercato si avvia alla chiusura, e nel penultimo giorno ci sono state tantissime operazioni: Paredes alla Juventus la più altisonante, ma da segnalare anche il doppio colpo in avanti del Sassuolo con Antiste e Laurienté e il Lecce che si regala Oudin dal Bordeaux. Rovella passa al Monza in prestito dalla Juve, Carnesecchi torna alla Cremonese. Ecco l'elenco completo, che non tiene conto delle rescissioni dei contratti di Ilicic (Atalanta), Zaza (Torino) e Dijks (Bologna):



Riepilogo



Paredes (c) dal Psg alla Juventus

Laurienté (a) dal Lorient al Sassuolo

Antiste (a) dallo Spezia al Sassuolo

Oudin (a) dal Bordeaux al Lecce

Diawara (c) dalla Roma all'Anderlecht

Calafiori (d) dalla Roma al Basilea

Rovella (c) dalla Juventus al Monza

Kokorin (a) dalla Fiorentina all'Aris Limassol

Dziczek (c) dalla Lazio al Piast Gliwice

Carnesecchi (p) dall'Atalanta alla Cremonese

Stepinski (a) dal Verona all'Aris Limassol

Valzania (c) dalla Cremonese alla Spal

Fiordaliso (d) dalla Cremonese alla Spal

Di Carmine (a) dalla Cremonese al Perugia