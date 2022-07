A un mese dall'inizio del campionato, il mercato continua ad essere protagonista. La giornata odierna ha visto l'addio, non ancora ufficiale ma ormai certo, di Kaildou Koulibaly, che lascerà il Napoli e si trasferirà al Chelsea; la firma arriverà probabilmente domani dopo le visite mediche. É invece arrivata l'ufficialità di Albin Ekdal come nuovo giocatore dello Spezia. Il centrocampista era svincolato dopo non aver rinnovato con la Sampdoria. Questi sono i giorni però della Lazio, che dopo l'arrivo di Alessio Romagnoli e Nicolò Casale, ha accolto ufficialmente anche Luis Maximiano. Il portiere, classe 1999 si trasferisce a titolo definitivo dal Granada. Protagonisti del mercato anche i giovani: il Verona ha annunciato l'acquisto di Josh Doig, ventenne scozzese che arriva dall'Hibernian, di ruolo terzino. Il Lecce ha invece ingaggiato a titolo definitivo Persson Voelkerling, attaccante classe 2003 di proprietà della Roma. Settimo acquisto per il Monza, si tratta di Alessandro Sorrentino, giovane portiere che arriva dal Pescara. Infine, la Fiorentina ha ceduto Samuele Spalluto alla Ternana, anche lui attaccante.



TUTTE LE UFFICIALITÁ DI GIORNATA



Ekdal (c ) dalla Sampdoria allo Spezia

Maximiano (p) dal Granada alla Lazio

Doig (d) dall’Hibernian al Verona

Voelkerling (a) dalla Roma al Lecce

Spalluto (a) dalla Fiorentina alla Ternana

Sorrentino (p) dal Pescara al Monza