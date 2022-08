Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Cittadella, il Lecce si rinforza in difesa con Mert Cetin. Il giocatore, classe 1997, arriva dal Verona in prestito con diritto di riscatto. L'Empoli invece dà il benvenuto a Herculano Nabian, giovane attaccante portoghese classe 2004.



Non è ancora ufficiale ma lo sarà nelle prossime ore la cessione da parte della Sampdoria di Mikkel Damsgaard. Il 22enne danese è in procinto di trasferirsi al Brentford per circa 20 milioni di euro (bonus compresi).