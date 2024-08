Getty Images

(lunedì 19 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara valevole per laConferme sulle panchine di ambo le squadre:sfidain una gara che, nelle ultime 4, ha visto trionfare i bergamaschi per 3 volte. Non faranno parte della sfida, per la formazione orobica, né Teun(diretto verso la Juventus) né Ademola, le cui sirene di mercato puntano verso il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Lecce-Atalanta 0-0(4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.(3-4-1-2): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Brescianini, Ruggeri; Pasalic; Retegui, De Ketelaere. All. Gasperini.: Federico Dionisi della sezione de L’Aquila