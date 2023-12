In vista del match contro il Bologna, l'allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le parole:- ". A livello psicologico questa squadra non è mai venuta meno. A volte abbiamo commesso errori. Affrontiamo un Bologna quinto, che ha perso solo due volte. Noi giochiamo in casa eragionando da squadra ed evitando leggerezze".- "Abbiamo preparato più soluzioni.. Loro alternano due tipi di costruzione.. Nel palleggio hanno centrocampisti di qualità, anche offensivi come Ferguson. Dobbiamo girare gli episodi a nostro vantaggio".- "Dobbiamo considerare che. Ho sempre stimato Motta sin dai tempi del Genoa. Giocano con entusiasmo e si divertono. Hanno girato a proprio favore gli episodi in più situazioni, come accaduto a noi ad inizio campionato. Noi dobbiamo ragionare sulla prestazione".- "Ha iniziato a lavorare con la squadra mercoledì, ma solo forza.. Ha svolto solo la rifinitura in maniera completa con la squadra".- ". Fece 6 mesi spettacolari in A e creò aspettative. Con me, può migliorare su alcuni aspetti ma è completo. Il suo valore è quello che sta facendo vedere in queste partite.. Ha fatto allenamenti di qualità nella settimana".- ", un leggero calo ci può stare. A Verona ha giocato bene".- "Arrivò a gennaio e aveva qualche anno in meno. Aveva una cultura diversa, anche se si vedevano le potenzialità ebbe un infortunio.. Sono conento per lui, ma...'