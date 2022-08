Inizia dal neopromosso Lecce la stagione dell'Inter, in campo per la prima trasferta del campionato. L'ultima vittoria nerazzurra al Via del Mare risale al 2009, ma in quota le previsioni sono tutte per la squadra di Inzaghi, data a 1,30 contro il 9,45 di Baroni e il 5,40 della «X», centrata nell'ultimo scontro diretto tra le due squadre, nel 2020. In primo piano c'è ovviamente Romelu Lukaku, che proprio contro il Lecce, nel 2019, segnò la sua prima rete in Serie A. Un altro gol al secondo debutto nerazzurro si gioca a 1,80, di poco avanti su Lautaro Martinez (2,00). Il belga è sul podio dei bookmaker anche per la caccia al titolo di capocannoniere: qui l'offerta è a 4,25, alla pari con Ciro Immobile e subito dietro Dusan Vlahovic, dato a 4,00. Qualche pensiero per l'Inter arriva invece dalla retroguardia, bucata più del dovuto nel corso della preparazione estiva: in quota anche il Lecce è in agguato e il gol giallorosso vale 1,75, con Di Francesco prima insidia a 6,00. Per i salentini si apre anche la caccia alla salvezza, dove al momento risultano tra i più a rischio (la retrocessione è a 1,70) insieme a Cremonese (1,40) e Salernitana (2,10).