Alleprosegue la quarta giornata di, iniziata venerdì con la vittoria delcontro il. E nel lunch match della domenica, l'di, capace di sbancare l'contro la, ma reduce dal ko contro il, centra il secondo ko consecutivo: netto 3-0 della Sampdoria, con la doppietta dell'ex Francesco Caputo. La terza gioia è arrivata con un gioiello di Antonio Candreva, per la prima vittoria blucerchiata della stagione dopo due pareggi consecutivi.Alle 15, poi, in campo ildi Paolo, che apre le porte del, per la prima volta in stagione, allodi. I lagunari sono reduci dal colpo contro l', primi tre punti stagionali, i liguri invece sono invece alla ricerca della prima vittoria stagionale, in quanto hanno raccolto un solo punto nelle prime 3 partite. Con 9 gol subiti, lo Spezia è la terza peggior difesa del campionato, mentre con 2 gol fatti il Venezia è il peggior attacco insieme a Salernitana e Sampdoria.