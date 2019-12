Dopo gli anticipi di ieri e Atalanta-Milan, si disputano oggi due partite in attesa del posticipo delle 20.45 tra Sassuolo e Napoli.La squadra di Mihajlovic domina il primo tempo e lo chiude in vantaggio per 1-0 grazie a Orsolini. Nella ripresa, il Bologna segna il secondo gol con Soriano, prima del 3-0 firmato ancora da Orsolini. Nel finale, il Lecce la riapre con Babacar e Farias, ma è troppo tardi per trovare il pari.Vanno in vantaggio gli ospiti con Balotelli, subentrato dalla panchina perché non al 100% dopo la sfida infrasettimanale contro il Sassuolo. La risposta è di Grassi, che pareggia nel finale. Parma settimo a 25 punti, Brescia terzultimo a 14, a un punto da Sampdoria e Lecce.