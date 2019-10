Dopo le partite di ieri, sono sei le gare in programma oggi per l’8a giornata di Serie A. Apre alle 12.30 la sfida tra Sassuolo e Inter del Mapei Stadium, che finisce 4-3 per la squadra di Conte grazie alle doppiette di Lautaro Martinez e Lukaku. Alle 15 si disputano solo tre partite: Cagliari-Spal, Sampdoria-Roma e Udinese-Torino.





Spicca il match tra la Samp e i giallorossi, con Ranieri che nel giorno del suo compleanno esordisce sulla panchina blucerchiata e sfida il suo passato. La squadra blucerchiata è chiamata a rialzarsi dall’ultimo posto in classifica; quella di Fonseca coi tre punti allungherebbe a +3 sulla Lazio e si porterebbe a una lunghezza di distanza dal Napoli.



Il Cagliari, settimo in classifica a 11 punti, ospita la Spal che è a 6 punti al quartultimo posto in campionato. Sfida importante per entrambe le squadre: dal sapore d’Europa per i padroni di casa, per la salvezza per la formazione di Semplici. Chiude il programma delle 15 la sfida tra Udinese e Torino, che sono divise da soli tre punti in classifica: i granata sono a 10, i friulani a 7.



Alle 18 si gioca Parma-Genoa, coi padroni di casa a 9 punti e gli ospiti a 5. Il presidente del Grifone Preziosi ha deciso di confermare Andreazzoli in panchina durante la sosta, ma la gara in programma oggi sarà già fondamentale per l’ex allenatore dell’Empoli.



Chiude il programma di giornata la sfida di San Siro tra Milan e Lecce, che vede l’esordio di Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri.