Alle 12.30 riparte il programma delle 24esima giornata di Serie A con l'affascinante sfida tra Spal e Fiorentina. La formazione del grande ex Semplici è a caccia di punti dopo il ko di Bergamo e continua ad inseguire quel successo casalingo che non arriva dal lontanissimo 17 settembre scorso; per i viola, in serie utile da 5 partite, l'occasione per non perdere il treno europeo e dare continuità agli ultimi risultati in trasferta.



Alle 15 tre match, con la corsa salvezza che si gioca sull'asse Empoli-Udine. I toscani di Iachini, che non vincono da 8 giornate, hanno bisogno come del pane dei 3 punti, mentre De Zerbi, dopo il ko del turno precedente contro la Juventus, vuole riprendere la sua marcia. Tre punti quasi obbligati anche per i friulani, che vengono da 3 sconfitte nelle ultime 4 giornate, e chiedono strada a un Chievo quasi all'ultima chiamata. Il piatto forte resta però Genoa-Lazio, con la formazione di Simone Inzaghi in piena emergenza per gli infortuni ma costretta a rispondere al successo di ieri del Milan contro l'Atalanta.



Chiudono la giornata Inter-Sampdoria e Napoli-Torino, mentre domani Roma e Bologna daranno vita al posticipo che completerà il programma del 24esimo turno.