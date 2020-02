Chiude il mercato, riparte la Serie A. E alle 15 occhi al Dall'Ara, dove il Bologna di Sinisa Mihajlovic attende il Brescia di Eugenio Corini, che non avrà a disposizione Mario Balotelli, ancora squalificato dopo il rosso rimediato contro il Cagliari. La squadra di casa non perde da due partite e arriva dalla vittoria nel derby contro la Spal, dall'altra parte gli ospiti, ultimi in classifica, ne hanno perse 3 delle ultime 4 e non centrano i tre punti dal 14 dicembre.



Alle 18, poi, è il turno del Cagliari, che apre le porte della Sardegna Arena al Parma, per una sfida tra chi ambisce all'Europa. I sardi hanno cambiato qualcosa col mercato: via Cerri dentro Paloschi, accolto Gaston Pereiro; i ducali, pure: oltre a Kurtic, che ha già giocato, dentro Radu e, soprattutto, Caprari. Con il caso Gervinho ancora da risolvere. Facce nuove per un obiettivo importante.. Alle 20.30, poi, chiude il programma di giornata Sassuolo-Roma.