Dopo i tre anticipi del sabato prosegue il programma della 30esima giornata di Serie A, la 12esima del girone di ritorno con altre 6 gare in programma nella giornata di oggi prima del posticipo del lunedì fra Bologna e Chievo.



Alle 12.30 apre la Fiorentina ormai lontana dal treno che porta in Europa e con una squadra in smobilitazione a partire dalla panchina di Stefano Pioli. Al Franchi arriva invece un Frosinone motivatissimo con gli uomini di Marco Baroni che distano 8 punti dalla zona salvezza e sono più vivi che mai nella lotta per non retrocedere.



Alle 15 sempre per la zona salvezza sarà fondamentale la sfida che vedrà l'Udinese di Juric (29 punti) ospitare l'Empoli di Andreazzoli (28 punti). Entrambe le squadre oggi sarebbero virtualmente salve, ma il Bologna, terzultimo (27 punti) a -2 e -1 rispettivamente incalza.



Fondamentale per non essere risucchiati nella bagarre salvezza è anche lo scontro diretto delle 15 della Sardegna Arena che vedrà il Cagliari (33 punti) tornare nel proprio stadio dopo il caso Kean della gara contro la Juventus e ospitare una Spal (32 punti) in serie positiva da 3 giornate. Chi vince potrebbe considerarsi virtualmente salvo.



Oltre al posticipo serale Genoa-Napoli e a Inter-Atalanta delle 18, sempre alle 18 va in scena all'Olimpico Lazio-Sassuolo sfida dalla duplice valenza. Da un lato i padroni di casa di Simone Inzaghi cercano i 3 punti per portarsi, con una gara in meno delle rivali a solo 1 punto dalla zona Champions League. Dall'altro i ragazzi di Roberto De Zerbi non possono considerarsi ancora salvi perché la zona retrocessione dista soltanto 8 punti e la vittoria ottenuta contro il Chievo non mette ai ripari da un finale di stagione complicato.