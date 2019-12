Dopo gli anticipi di ieri, con le vittorie di Atalanta e Lazio su Verona e Juve e il pareggio tra Udinese e Napoli,. Alle, ildi Liverani - reduce da una vittoria nelle ultime nove - ospita ildi Thiago Motta. I rossoblu, vincendo, si allontanerebbero momentaneamente dalle zone calde della classifica.Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; Babacar, La MantiaRadu; Romero, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Schone, Sturaro, Pajac; Pandev, Agudelo; Pinamonti.Alle, invece, ildi Rolando Maran vuole continuare a stupire. Dopo il successo in extremis e in rimonta contro la Sampdoria, i sardi vanno a, dove De Zerbi vuole dare seguito al buon pareggio ottenuto sul campo della Juve. In contemporanea, ladi Montella cerca il riscatto dopo tre sconfitte di fila in campionato. Avversario sarà unreduce da due successi nelle ultime tre in A., infine, è un importante incrocio salvezza.Alle, ladi Ranieri riceve ila Marassi. In serata, infine, il posticipo