Dopo i tre anticipi di ieri, che hanno visto la vittoria della Roma nel derby, della Juventus nel big match col Napoli e dell'Inter sul Cagliari, prosegue oggi la settima giornata di Serie A. La gara delle 12.30 vede il Bologna di Filippo Inzaghi ospitare al Dall'Ara l'Udinese. Entrambe le squadre vogliono tornare a fare punti, dopo le sconfitte nel turno infrasettimanale rispettivamente contro Juve e Lazio.



Tre le gare in programma alle 15: la più interessante vede la Fiorentina, ancora arrabbiata per il ko contro l'Inter dell'ultima giornata, affrontare al Franchi l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, senza vittorie dalla prima giornata di campionato. Il Chievo vuole cancellare il segno meno dalla propria classifica e ospita il Torino di Walter Mazzarri, che ha raccolto solo due punti nelle ultime tre uscite, mentre il Genoa della rivelazione Piatek fa visita al Frosinone, ancora alla ricerca del suo primo gol in questo campionato.



Alle 18, invece, tocca a due neopromosse: c'è Parma-Empoli, con gli emiliani che vogliono tornare a fare punti dopo la sconfitta col Napoli e i toscani alla ricerca di continuità dopo aver fermato il Milan sull'1-1. Chiude, alle 20.30, Sassuolo-Milan, mentre domani è in programma Sampdoria-Spal.