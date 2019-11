Dopo un ricco sabato, con il pareggio tra Milan e Napoli e le vittorie di Juve e Inter, torna oggi in campo la Serie A con le restanti partite, ad eccezione di Spal-Genoa, che si disputerà lunedì.



Apre alle 12.30 la sfida tutta emiliana tra Bologna e Parma: felsinei senza attaccanti centrali, i padroni di casa non stanno messi meglio date le assenze di Bani e Danilo. Torna in panchina Mihajlovic.



Alle 15 c'è la Roma di Fonseca affronta il Brescia, mentre la Lazio fa visita al Sassuolo. Per i biancocelesti un'opportunità importante per distaccare in classifica Atalanta e Napoli, in attesa del Cagliari, in campo questa sera alle 20.45 a Lecce. Inzaghi dovrebbe schierare la formazione migliore, con Immobile e Correa a guidare l'attacco. Sempre alle 15 la Fiorentina fa visita al Verona: per l'occasione Montella ritrova Ribery dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori per tre turni. Per gli scaligeri, a un solo punto dai viola in classifica, ballottaggio tra Di Carmine e Stepinski per il ruolo di punta.



Alle 18 è in programma Sampdoria-Udinese, gara a rischio per via del maltempo che ha nuovamente colpito la Liguria. I friulani nelle ultime giornate si sono rilanciati, Ranieri dopo la vittoria con la Spal e il pareggio con l'Atalanta non vuole fermarsi. Chiude il posticipo serale tra Lecce e il lanciatissimo Cagliari di Maran, a caccia di un successo per legittimare ulteriormente le ambizioni europee.