Riparte lacon tutte le squadre in campo all'Epifania per laSi cominciacon il lunch match tra: freschi dell'arrivo di Nainggolan, i sardi cercano un successo che manca da nove partite (l'ultimo il 2-0 sulla Samp il 7 novembre) e punti per allontanarsi dalla zona retrocessione; la squadra di Inzaghi arriva prova a ripartire dopo la sconfitta interna con il Milan, che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive., oltre a Sampdoria-Inter, Crotone-Roma e Lazio-Fiorentina, altre altre quattro partite: dopo la manita al Sassuolo, l'va a caccia di un'altra vittoria per risalire la classifica e scavalcare momentaneamente la Juventus in classifica contro unin crisi (reduce da tre sconfitte consecutive dopo altrettanti pareggi) e un Liverani in bilico (solo a +1 sulla zona retrocessione).Partita della riscossa tra ildi Mihajlovic e l'di Gotti, che si giocano punti utili per tenere a distanza la parte calda della classifica: quattro pareggi consecutivi (dopo due sconfitte) per i rossoblù, i friulani invece arrivano da due ko (seguiti a due pareggi).In cerca di riscatto dopo il pesante ko di Bergamo anche ildi De Zerbi: avversario di giornata il, che dopo aver fermato la Lazio vuole il terzo risultato utile consecutivo per risalire la classifica.Va a caccia di continuità anche il, che dopo i pareggi con Bologna e Napoli e la vittoria di Parma ospita ildi Juric, in piena lotta per l'Europa grazie anche al successo di La Spezia firmato dalla rovesciata di Zaccagni.Alle 18 Napoli-Spezia, alle 20.45 il big match Milan-Juventus.