Comincia oggi la 21esima giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Il primo anticipo, quello delle 15, vede il Sassuolo ospitare il Cagliari. Stesso risultato, ma contro avversari opposti per le due squadre nell'ultima gara: i neroverdi hanno pareggiato a San Siro contro l'Inter, i sardi in extremis in casa contro l'Empoli. Per la squadra di De Zerbi sarà la prima senza Kevin-Prince Boateng, passato al Barcellona.



Alle 18, poi, è il turno di Sampdoria-Udinese. I padroni di casa, guidati dall'ex Fabio Quagliarella, protagonista di un momento d'oro, cercano quella vittoria che li porterebbe in piena zona Europa, mentre gli uomini di Nicola hanno bisogno di punti per allontanare le squadre in lotta per la salvezza. Alle 20.30, poi, completa il programma del sabato il big match tra Milan e Napoli.