Due posticipi per chiudere la 22esima giornata di Serie A, due match chiave per la corsa Champions League e per la lotta salvezza.



Alle 19 il Frosinone cerca punti in casa contro la Lazio: ciociari che non vogliono veder scappare via le rivali per la salvezza, mentre i biancocelesti, reduci dal successo ai quarti di Coppa Italia contro l'Inter, danno la caccia a una vittoria che regalerebbe l'aggancio alla Roma al quinto posto e il -1 dal Milan quarto.



Alle 21 chiude l'Atalanta dello scatenato Duvan Zapata: dopo aver eliminato la Juventus in Coppa Italia, la squadra di Gasperini, che viene da quattro risultati utili consecutivi (2 vittorie, 2 pareggi), cerca in trasferta a Cagliari un successo per salire a quota 35 punti, al pari dei giallorossi. Missione non semplice però per i bergamaschi: la formazione di Maran infatti ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.