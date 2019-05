Si apre la 37esima e penultima giornata di Serie A con tre partite in programma. Si parte alle 15 con l'Udinese che attende la Spal: i bianconeri cercano punti salvezza per tenere lontana la zona retrocessione, al momento distante due punti, gli uomini di Semplici vogliono una vittoria per conquistare il decimo posto, che a fine stagione porterebbe a un premio della Lega di 6 milioni di euro. Partita ad alta tensione, fondamentale per le dinamiche di salvezza, anche quella delle 18: a Marassi il Cagliari, 40 punti, fa visita al Genoa, 36 punti, obbligato a centrare un successo per rimanere ancora a galla. Chiude il sabato la sfida delle 20.30 tra Sassuolo e Roma.