Dopo Frosinone-Fiorentina di ieri sera, proseguono oggi gli anticipi della 12esima giornata di Serie A. Tre le gare in programma, si parte alle 15 con Torino-Parma. Risultato a sorpresa allo stadio Olimpico Grande Torino, con i granata che, dopo il 4-1 alla Sampdoria di domenica scorsa, vengono sconfitti dalla squadra di D'Aversa: finisce 2-1 per i gialloblù, trascinati da un super Gervinho, bravo a sfruttare un errore di Izzo e Nkoulou, e Inglese. Di Baselli la rete dei padroni di casa..



Alle 18, invece, è il turno di Spal-Cagliari, due squadre reduci da due sconfitte e separate da appena un punto in classifica, mentre chiude questo sabato il Napoli di Carlo Ancelotti, che alle 20.30 sfida il Genoa a Marassi.